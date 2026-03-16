Německý ministr nevidí roli NATO při řešení blokády Hormuzského průlivu
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul nevidí roli NATO při řešení otázky, jak zabránit možnému zablokování Hormuzského průlivu pro námořní dopravu. Wadephul to uvedl před jednáním unijních ministrů zahraničí v Bruselu. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru, který zveřejnil deník Financial Times, řekl, že Severoatlantickou alianci čeká "velmi špatná budoucnost", pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu.
"Nevidím, že by NATO v tomto směru přijalo nějaké rozhodnutí nebo mohlo převzít odpovědnost za Hormuzský průliv. Pokud by tomu tak bylo, orgány NATO by se tím náležitě zabývaly," řekl Wadephul. Ministři zahraničí budou jednat mimo jiné o možném rozšíření unijní námořní mise Aspides právě do oblasti průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy, ale třeba také hnojiv.
Mise Aspides se teď zaměřuje na zajišťování bezpečnosti pro nákladní plavidla proplouvající úžinou Báb al-Mandab u jemenských břehů, kde v minulosti útočili húsíjští povstalci ovládající část Jemenu. Misi nyní podle listu Financial Times tvoří tři lodě Francie, Řecka a Itálie.
"Budeme diskutovat o tom, jestli je možné změnit mandát této mise," uvedla před jednáním šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas s tím, že by bylo jednodušší a rychlejší pro zajištění bezpečnosti průlivu použít misi, která už v regionu je. "Máme na stole různé návrhy, co bychom mohli dělat. Když ale členské státy řeknou, že nebudeme dělat nic, je to jejich rozhodnutí," reagovala na dotaz ohledně skeptického postoje právě Německa, které podobnou změnu mise zatím nepodporuje.