Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, na jihu Ruska hoří zásobník ropy
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý letecký útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska vznikl požár po útoku dronu na zásobník ropy, informovaly místní úřady. Nad Kyjevem dnes ráno protivzdušná obrana sestřelovala ruské drony, v Charkově je po ruském útoku jeden zraněný a jednu mrtvou hlásí úřady v Záporoží.
Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že od 23:00 do 8:00 místního času protivzdušná obrana zničila nad Ruskem a anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym celkem 145 ukrajinských dronů. Ministerstvo nesdělilo, kolik bezpilotních prostředků Ukrajina vyslala, ani zda některé z nich zasáhly cíle. Letiště v Moskvě i řada dalších v centrálním a jižním Rusku musela kvůli vzdušnému útoku dočasně přerušit provoz.
V Labinsku v Krasnodarském kraji hoří po útoku dronu zásobník ropy, uvedl na telegramu místní operativní štáb. Hasiči se pokoušejí dostat plameny pod kontrolu, nikdo nebyl zraněn. Telegramový kanál Astra uvedl, že analýza otevřených zdrojů potvrdila, že zasažen byl podnik Jugněftěprodukt na severu Labinsku.
Ukrajinské vzdušné síly v pravidelném hlášení, které vydaly později než obvykle, poznamenaly, že "netypický" byl ranní ruský útok mířící na Kyjevskou oblast. Jeho cílem byla kromě tohoto regionu také Záporožská a Oděská oblast. V Kyjevě ráno armáda vyhlásila letecký poplach a protivzdušná obrana nad městem sestřelovala ruské drony. Starosta Vitalij Kličko informoval, že trosky jednoho z nich dopadly v centru města a že se nikomu nic nestalo. Jinde ve městě se po dopadu trosek vzňala tráva na otevřeném prostranství. Na třetím místě kusy sestřeleného dronu zasáhly užitkovou stavbu.
Ruské bezpilotní letouny útočily také na druhé největší ukrajinské město Charkov. Starosta Ihor Terechov informoval o nejméně jednom zraněném po prvním útoku, o několik minut později oznámil, že druhý úder poničil dopravní infrastrukturu. Ruská armáda v uplynulých hodinách nad ukrajinské území vyslala 211 dronů různých typů, protivzdušná obrana jich 194 zneškodnila. Šestnáct útočných dronů zasáhlo deset míst, na dalších 11 místech se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů, uvedly vzdušné síly.