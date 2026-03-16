Kreml se odmítl vyjádřit ke zprávě, že Chameneí se údajně léčí v Moskvě
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl komentovat zprávu kuvajtského serveru Al-Džarida, podle kterého se zraněný íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chameneí nyní léčí v Moskvě. "K takovým zprávám se nijak nevyjadřujeme," citovala ruská agentura TASS Peskova.
Server Al-Džarida o víkendu napsal, že Chameneí byl zraněn a v Moskvě podstoupil operaci. Podle této zprávy se léčí v soukromé nemocnici umístěné v jednom z paláců užívaných ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Sdělení serveru není možné ověřit.
Spojené státy a Izrael od 28. února podnikají útoky proti Íránu, při kterých zabily několik členů íránského vedení, včetně předchozího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, otce Modžtaby Chameneího. Šéf Pentagonu Pete Hegseth v pátek řekl, že nově vybraný íránský vůdce byl zraněn a pravděpodobně znetvořen.
Modžtabu Chameneího za zraněného ve válce už dříve označila íránská státní televize. O jeho znetvoření ale nejsou k dispozici žádné důkazy, podotkla v pátek britská BBC.