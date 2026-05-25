0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 14:30

Rusko hodlá dál bombardovat Kyjev a varuje i zahraniční diplomaty

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.

Další ruské útoky na ukrajinské hlavní město jsou podle Zacharovové reakcí na ukrajinské útoky včetně toho v okupovaném Starobilsku v Luhanské oblasti, kde podle Moskvou dosazených úřadů v noci na pátek zahynulo 21 lidí. Úřady tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy.

Ruský prezident Vladimir Putin dříve obvinil Kyjev, že šlo o záměr a nařídil připravit odvetu. V noci na sobotu pak ruská armáda provedla rozsáhlý útok s pomocí stovek dronů a desítek střel na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém zahynuli čtyři lidé a dalších 87 bylo zraněno.

Ukrajinská armáda uvedla, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku.

Ruské ministerstvo podle Zacharovové připravuje prohlášení, které má obsahovat také varování pro zahraniční diplomatický sbor. Moskva již začátkem května vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinské hlavní město opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Ukrajina svými útoky na Rusko narušila oslavy Dne vítězství 9. května.

Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15.000 civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

čtk, tb

↓ INZERCE