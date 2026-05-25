Praha loni hospodařila s přebytkem pětadvacet miliard korun
Praha v loňském roce hospodařila s celkovým přebytkem 24,17 miliardy korun, což bylo o 1,21 miliardy více než o rok dříve. Příjmy města dosáhly 148,14 miliardy korun. Výdaje byly 123,97 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu loňského hospodaření města včetně městských částí, který dnes projednali městští radní. Na investice magistrát a místní radnice vydaly 25,97 miliardy korun, což bylo 65,7 procenta oproti plánem a o zhruba 570 milionů korun méně než v roce 2024.
Praha jako celek, tedy včetně hospodaření městských částí, měla na loňský rok schválené příjmy ve výši 117,88 miliardy korun, postupně se do konce roku úpravami rozpočtu navýšily na 128,34 miliardy korun. Finálně byly příjmy proti předpokladu o asi 15 procent vyšší, což bylo podle dokumentu dáno mimo jiné vyšším výběrem daní či přijatými evropskými penězi.
