Tím, že česká kontrarozvědka zadržela čínského špiona, prý Česko prokázalo značnou odvahu, říká Koudelka
Lednové zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu, ukazuje podle šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má i symbolický význam. K takovému odhalení a následnému trestněprávnímu řešení se odhodlá jen hrstka zemí ve světě a v tomto exkluzivním klubu je nyní i Česko, řekl Koudelka na dnešní bezpečnostní konferenci ve Sněmovně.
Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu, obvinili ho z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Od svého zadržení je ve vazbě, policie navrhla jeho obžalobu. "Česká republika ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí. Že jsme hrdou zemí, ve které platí právo a zákon. A já jsem velmi rád, že k tomu naše služba zásadním způsobem přispívá," řekl šéf kontrarozvědky.
Koudelka uvedl, že identifikace příslušníka čínské zpravodajské služby MSS pod novinářským krytím byla výsledkem operace BIS. "Tento případ nejen ukazuje naši schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má i symbolický význam, protože k takovémuto odhalení a následnému trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik málo zemí ve světě. Spojené státy, Velká Británie, Francie a hrstka dalších," dodal.
Server Seznam Zprávy napsal, že obviněný je pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku podle webu působil roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci. Dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace, napsal server.
Česko podle Koudelky čelí masivní čínské technologické špionáži, je také cílem kybernetických útoků různého typu. "Připomeňme loňský útok na MZV odhalený a zastavený naší službou," dodal. Česko čelí rovněž zpravodajským aktivitám různého typu, které se zaměřují na univerzity a akademické prostředí, politickou špionáž i na oslabení českých vztahů s Tchaj-wanem.
Koudelka podotkl, že Čína i Rusko jsou důležitými hráči světové diplomacie, obchodu a politiky. "Musíme s nimi jednat a je v našem zájmu s nimi udržovat korektní a vzájemně prospěšné vztahy," uvedl. Pokud však Čína či Rusko překročí jasně vytyčené červené linie, musíme být připravení jednat i v budoucnu stejně jasně a nekompromisně, jako jsme to udělali již několikrát v nedávné minulosti, dodal.
jzf puz ptd