Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Volby, které všechno změnily
23. 5. 2026

Památník obětí odsunu v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži

Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, přičemž letos jsou jeho součástí i Sudetoněmecké dny.

"Událost prověřujeme jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod," uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb. Šváb. U památníku, jenž se nachází na jižním okraji města u silnice na Mikulov, jsou stovky účastníků, kteří se po 09:00 začali vydávat na pochod do Brna na Mendlovo náměstí.

Historicky první sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který má letos již 76. ročník, se koná v Česku. Všechny předchozí ročníky se konaly v Německu. Do Brna přijeli především potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnáni a odsunuti. Akce čelí i odporu a nenávisti části společnosti.

Pochod smrti souvisel s divokým odsunem německých obyvatel Brna. Uskutečnil se 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo odejít nejméně 19.500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochod zahynuly stovky lidí, uvádí se 1700, sudetoněmečtí historikové udávají více.

