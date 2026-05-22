K dlouhému stolu, symbolizujícímu smíření, už v Brně usedají první lidé. A kolem jsou i protestující
U dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně, kde se má od 14:00 konat sousedská slavnost pod širým nebem, se už po poledni usadily desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů. Na náměstí jsou také protestující s českými a moravskými vlajkami a transparentem proti prolamování takzvaných Benešových dekretů. Přišla i žena s rudou vlajkou.
Lidé si u stánků mohou koupit nápoje a další občerstvení, na stolech jsou bílé ubrusy a vázy s květinami. Vystoupí hudebníci a tanečníci v sudetoněmeckých krojích. Na pořádek dohlíží soukromá bezpečnostní agentura a hlídky městské policie.
Sudetští Němci jsou v Brně na pozvání festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi kulturami, národy i náboženstvími. Je to poprvé, co se sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) koná v Česku.
Meeting Brno i sjezd sudetských Němců předznamenala čtvrteční společná pieta za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží. Zúčastnilo se jí podle policie asi 500 lidí, z toho stovka protestujících, kteří s konáním sjezdu SdL na českém území nesouhlasí.
Další protest spojený se stavbou barikády z papírových krabic se dnes dopoledne konal před výstavištěm, které o víkendu hostí hlavní část sjezdu.
