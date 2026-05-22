Katalánsko zpřísňuje postih graffiti, za sprejování na vlaky budou hrozit mnohamilionové pokuty
Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování graffiti na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být nyní uložena pokuta až do výše 900.000 eur (téměř 22 milionů korun). Proti přijetí zákona hlasovaly pouze levicová strana Comuns a krajně levicová strana Kandidátka lidové jednoty (CUP). Napsal o tom ve čtvrtek server Catalan News patřící katalánské tiskové agentuře.
Zákon mezi přestupky mimo jiné zahrnuje poškozování, ničení či pozměňování jakéhokoli prvku železničních služeb včetně všech typů kolejových vozidel nebo vytváření graffiti na železniční infrastruktuře a vozovém parku, které způsobí takové znečištění, jež naruší běžný provoz.
Za méně závažné přestupky budou nyní ukládány pokuty do výše až 18.000 eur, za závažné až 90.000 eur a za ty velmi závažné peněžité tresty až 900.000 eur.
Podle důvodové zprávy návrhu zákona vynaložil státní železniční dopravce Renfe v roce 2023 na odstraňování graffiti 11,6 milionu eur (přibližně 280 milionů korun).
