Stát uvažuje o prodeji Explosie, vyrábějící výbušniny. Babiš by byl pro
Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. ČTK a České televizi to dnes po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
"Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a zachování si pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády," řekl Babiš. Osobně by byl pro prodej. "Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná - pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO," dodal. Ekonomický deník ve čtvrtek napsal, že Babiš otevřel téma prodeje Explosie ve středu na schůzce na ministerstvu obrany.
Premiér dnes uvedl, že se na něj obrátil prezident Macron, že o Explosii má zájem francouzská státní firma, a k tomu je mezi zájemci řada dalších společností. Babiš si také myslí, že by česká armáda měla mít smluvní vztah s Explosií. Ředitel společnosti podle něj dostal za úkol armádě navrhnout memorandum o spolupráci. Na otázku, zda je strategické zbavovat se firmy s významem pro obranný průmysl, Babiš odpověděl, že Explosia bude skutečně strategická až ve chvíli, kdy vznikne reálné propojení s českou armádou, které podle něj dnes neexistuje.
Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
