Buď dobrá dohoda, nebo se "vypořádáme jinak". Výhružky směrem k Íránu přidává i Marco Rubio
Spojené státy buď dosáhnou s Íránem dobré dohody, nebo se s touto zemí vypořádají jiným způsobem. Řekl to dnes podle agentury Reuters novinářům během své návštěvy v Dillí americký ministr zahraničí Marco Rubio. USA podle něj chtějí dát všechny šance diplomacii, než začnou zkoumat alternativní možnosti. Podle agentury AFP Rubio zdůraznil, že Izrael bude mít vždy právo se bránit, ať bude dohoda mezi Washingtonem a Teheránem jakákoli.
USA a Izrael na konci února rozpoutaly válku proti Íránu, Teherán odpověděl útoky na země na Blízkém východě a americké základny v regionu. Od 8. dubna platí příměří. Zároveň probíhají jednání o předběžné dohodě, která mají umožnit budoucí konečnou dohodu o míru. Podle zdrojů serveru Axios by předběžná dohoda měla umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezeně vyvážet ropu. Zároveň by pokračovala jednání o íránském jaderném programu.
"Na stole je docela solidní věc, pokud jde o jejich schopnost otevřít (Hormuzský) průliv, otevřít ho, zahájit velmi reálná, významná a časově omezená jednání o jaderné otázce, a doufejme, že to dokážeme," řekl Rubio.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že vyjednávání s Íránem postupuje řádně a konstruktivně, zároveň ale prý americkým vyjednavačům řekl, aby s dohodou nespěchali. Námořní blokáda Íránu podle Trumpa zůstane v plné platnosti, dokud nebude dohoda potvrzena a podepsána. Zároveň slíbil otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a zemního plynu.
Šéf americké diplomacie dnes dnes také prohlásil, že Izrael bude mít vždy právo se bránit bez ohledu na jakoukoli dohodu mezi Washingtonem a Teheránem, čímž zopakoval výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
"Izrael má vždy právo se bránit. Každá země na světě má toto právo. A tak, pokud se Hizballáh chystá odpálit rakety nebo proti nim odpálí rakety, Izrael má právo na odvetu," řekl Rubio v Indii.
Netanjahu v neděli prohlásil, že Trump během telefonátu s ním zopakoval právo Izraele bojovat v Libanonu, kde izraelská armáda útočí na proíránské militantní hnutí Hizballáh.
Izraelská armáda dnes uvedla, že během bojů v jižním Libanonu byl zabit jeden její voják a další voják byl těžce zraněn a převezen do nemocnice.
čtk, tb