Výdejní boxy regulujte jinak než stavebním zákonem, říkají obce
Svaz měst a obcí nepovažuje navrhovanou regulaci umísťování výdejních boxů prostřednictvím stavebního zákona za vhodnou. Umístění boxů mezi drobné stavby by mohlo zahltit stavební úřady zbytečnou agendou. ČTK to řekla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková. Podle vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hany Landové se regulace boxů do návrhu dostala právě kvůli požadavkům obcí.
"Stavební zákon není vhodný zákon, kde by mělo být řešeno umísťování takovýchto zařízení. Není vhodné dále zaplevelovat zákony dalšími a dalšími detaily tohoto typu. Pokud se má stavební řízení zrychlit, je nutné, aby stavební úřad rozhodoval o stavbách, které jsou k tomu relevantní. Pokud bude řešit stížnosti na umístění výdejních boxů, nebude mít čas řešit povolení například chodníků," uvedla Vladyková.
Podle Landové jsou boxy oblíbená služba, ale při jejich umisťování mohou vznikat spory. "My jsme zkoušeli problematiku boxů uchopit tak, aby nezpůsobila byrokratickou zátěž provozovatelům, ale dala nástroj obcím, když se jim to nebude líbit, tak že mohou nařídit stavbu odstranit," uvedla minulý týden Landová.
Provozovatelé boxů argumentují, že není nutné zákonem regulovat službu, která se sama reguluje trhem. Také podle nich by přesunutí boxů pod stavební zákon zatížilo úřady, zvýšilo objem administrativy, prodloužilo povolovací procesy a zvýšilo závislost na územním plánování obce.
V současnosti je v tuzemsku okolo 17.000 výdejních boxů. Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky má Česko největší rozvoj instalací již za sebou a do budoucna se očekává nárůst počtu boxů o 25 až 30 procent.
Argumentem proti navrhované regulaci je podle Vladykové také rostoucí význam výdejních boxů v menších obcích. Tam mají boxy často zásadní roli v dostupnosti doručovacích služeb. „Zájem o boxy sále roste, obzvláště v menších obcích, kde se již jedná o poslední možnost doručení zásilky v krátkém čase. Zachování této služby – doručení balíků – je součástí veřejné služby," dodala. Boxy podle ní v řadě případů nahrazují i dříve rušené pobočky České pošty.
Podle svazu mají obce již dnes dostatek nástrojů, jak umísťování boxů regulovat v rámci místních pravidel a dohody s provozovateli. "V dnešní době již lze říct, že se všechny zúčastněné strany dokážou většinou dohodnout a hledají vhodná místa, která budou minimálně negativně ovlivňovat své okolí a budou pro občany dobře dostupná," dodala Vladyková.
Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) minulý týden upozornil, že by navrhovaná úprava mohla v praxi přinést zbytečné komplikace, zhoršit fungování služby a vytvořit problém tam, kde ve skutečnosti není. "Můj názor je poměrně jasný - na výdejní boxy se již dnes vztahuje řada pravidel. Jsem proto spíše pro zachování, respektive kontinuální precizaci stávajících pravidel a postupů, nikoliv pro zavádění dalších regulatorních požadavků," uvedl Nacher na síti X.
čtk, tb