Rusko se nechystá napadnout Evropu, říká Putin. Pokud tedy budete respektovat naše zájmy
Nebudou žádné další speciální vojenské operace, pokud se k nám budete chovat s respektem a budete respektovat ruské zájmy, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v odpovědi na dotaz západního novináře. Za příklad nerespektování Ruska označil šéf Kremlu rozšiřování Severoatlantické aliance. Válku, kterou Rusko čtvrtým rokem vede proti Ukrajině, Moskva označuje za speciální vojenskou operaci.
Šéf Kremlu znovu popřel, že by se Rusko chystalo napadnout Evropu. Západ podle něj vytváří obraz nepřítele a hovoří o hrozbě války s Ruskem, aby zakryl vlastní chyby a problémy. "Chystáme se napadnout Evropu? Co je to za nesmysl," prohlásil. Dodal, že Rusko je připraveno spolupracovat s Británií, s celou Evropou a s USA, ale jako rovnoprávný partner.
Putin odpovídal na otázku zpravodaje britské stanice BBC, aby jako nejmocnější člověk v zemi vylíčil budoucnost Ruska - a zda v této budoucnosti budou zákony postihovat lidi nesouhlasící s oficiální linií Kremlu, zda režim bude ještě usilovněji hledat vnitřní a vnější nepřátele, zda úřady budou ještě častěji vypínat mobilní internet a zda budou nové speciální vojenské operace.
V Rusku se podle Putina úřady jen inspirovaly Spojenými státy, ale jinak smýšlející "cizí agenty" nijak nepostihují represemi, ani jim nehrozí trestní stíhání a vězení.
BBC nicméně na svém ruskojazyčném webu upozornila, že ruský trestní zákoník počítá s reálným odnětím svobody za vyhýbání se povinnostem "cizího agenta". Prvním odsouzeným podle tohoto paragrafu se stal novinář Jurij Duď. Do vězení byli v Rusku odsouzeni také spisovatel Boris Akunin, který žije v zahraničí, a politik Ilja Jašin, který byl propuštěn v rámci loňské výměny vězňů.msk mka