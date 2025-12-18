Indie otevřela svou jadernou energetiku soukromníkům. Podle vlády tak význam země ještě vzroste, kritici varují před riziky
Horní komora indického parlamentu dnes schválila nový zákon, který otevře sektor civilní jaderné energetiky soukromým společnostem, informuje agentura AP. Podle agentury NucNet měla dosud v Indii povolení k výstavbě a provozu jaderných elektráren pouze státní společnost NPCIL. Nově mají mít soukromé indické společnosti možnost požádat o licence na výstavbu, vlastnictví a provoz jaderných zařízení.
Opoziční strany legislativní změnu kritizují a tvrdí, že oslabuje bezpečnostní pojistky v tomto sektoru. Dolní komora parlamentu zákon schválila ve středu a nyní se čeká pouze na formalitu v podobě souhlasu prezidentky Draupadí Murmúové.
Vláda považuje zákon za zásadní politický posun, který zvýší produkci čisté energie. Norma má za cíl učinit z Indie významného aktéra na poli jaderné energetiky v době, kdy se řada zemí snaží snížit závislost na fosilních palivech a přehodnocuje svůj pohled na jaderné reaktory. Indická vláda přislíbila v posledních měsících na podporu rozvoje jaderné energie přes dvě miliardy dolarů (41,6 miliardy korun).
"Role Indie v geopolitice roste. Pokud chceme být efektivním globálním hráčem, musíme splňovat globální standardy, dodržovat globální parametry a přijímat globální strategie,“ řekl náměstek ministra pro atomovou energii Džitendra Singh v proslovu k dolní komoře parlamentu. Dodal, že nová legislativa je nezbytná k řešení rostoucích energetických potřeb země a posiluje základní bezpečnostní, ochranná a regulační opatření.
Opozice je vůči novému zákonu skeptická a vyjádřila obavy týkající se bezpečnosti a dopadů na zdraví občanů. "Návrh zákona neobsahuje dostatečná ochranná opatření pro zdraví obyvatel žijících v blízkosti jaderných elektráren," řekl člen opoziční Strany obyčejného člověka (Ám ádmí party) Ašók Mittal.
Proti zákonu vystupují také někteří aktivisté, kteří tvrdí, že neobsahuje základní ochranná opatření nezbytná ke snížení pravděpodobnosti jaderné katastrofy. Aktivisté dále dodávají, že legislativa poskytuje jen minimální možnost požadovat od jaderných společností odškodnění za škody způsobené úniky radiace z elektráren.
Indie je jedním z největších producentů skleníkových plynů. Více než 75 procent elektřiny je zde vyráběno spalováním fosilních paliv, převážně uhlí. Indie chce proto do roku 2047 vyrábět 100 gigawattů jaderné energie. Takové množství by ročně dokázalo napájet téměř 60 milionů domácností. Experti jsou však ohledně těchto ambic skeptičtí, protože jaderný sektor v Indii je velmi malý a veřejnost má na jadernou energii negativní názor.
Výhodou jaderných elektráren je, že při výrobě energie nevznikají žádné skleníkové plyny, negativem však zůstává produkce radioaktivního odpadu. Energetičtí experti však tvrdí, že aby se svět zbavil závislosti na fosilních palivech, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, potřebuje stabilní zdroje energie nezávislé na počasí, mezi něž patří právě jaderná energie.
čtk, tb