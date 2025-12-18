Rakušan je připravený před volbou místopředsedy sněmovny navštívit kluby koalice
Předseda opozičních Starostů a nezávislých Vít Rakušan je připravený před volbou místopředsedy Sněmovny navštívit kluby koaličních stran, řekl po jednání odborného týmu STAN.
Rakušan je kandidátem na místopředsedu komory, kandidovat může až nyní, poté co v pondělí skončil s celou vládou Petra Fialy (ODS) v roli vicepremiéra a ministra vnitra. Jiného kandidáta STAN podle Rakušana nemá, hlasovat by se mohlo v lednu.
Předsedou sněmovny zvolili poslanci na ustavující schůzi Tomia Okamuru, jeho místopředsedy jsou zatím Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristé) a Jan Skopeček (ODS). Zbývající místo by podle dohod stran mělo připadnout Starostům, kteří nominovali Rakušana. Kvůli ministerské pozici však zatím kandidovat nemohl.
Starostové podle Rakušana požádali o zařazení volebního bodu na lednovou schůzi poslanců. "Jsme připraveni v mém případě volbu absolvovat hned na první schůzi," uvedl. Dostojí všem zvyklostem a je ochotný jít se představit na kterýkoliv klub, který o to požádá. Nabídku, že dorazí, pošle přes předsedkyni poslaneckého klubu STAN Michaelu Šebelovou. Řádná schůze poslanců začne 13. ledna, bude zahrnovat i hlasování o vyslovení důvěry koaliční vládě.
Na klubech ale případně bude říkat totéž co dosud, dodal. "Myslím, že ti lidé mě znají. Nebudu slibovat, že se změním, nebudu slibovat, že přestanu dělat tvrdou opoziční politiku," uvedl s tím, že se považuje za jednoho z opozičních lídrů. Dokáže však rozlišit funkci předsedajícího a roli řečníka u pultíku. "Jestli budu zvolen, to nevím," odkázal na sněmovní většinu ANO, SPD a Motoristů. Náhradního kandidáta podle něj ale STAN nemá.
Místopředseda STAN Lukáš Vlček potvrdil, že se bude po odchodu z role ministra průmyslu ucházet o vedení sněmovního výboru pro veřejnou správu, jehož předsedou je nyní za STAN Jan Papajanovský. Chtěl by být také členem hospodářského výboru.