Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
včera 14:00

Papež udělal výraznou změnu v americké církvi, jmenoval arcibiskupa v New Yorku

Papež Lev XIV. provedl výraznou změnu v katolické církvi ve Spojených státech, když jmenoval nového newyorského arcibiskupa. Tím se stal biskup Ronald Hicks, který podobně jako papež pochází ze Chicaga, oznámil Vatikán. Z postu odchází vlivný konzervativní kardinál Timothy Dolan, který dosáhl maximálního předepsaného věku.

Dolan zaslal svou rezignaci na arcibiskupský post již v únoru, kdy dosáhl věku 75 let, píše agentura AP. S jmenování nového arcibiskupa však většinou Vatikán nespěchá. V podobném případu tehdejší pražský arcibiskup Dominik Duka podal svou rezignaci v roce 2018, ale Vatikán jmenoval nástupce v roce 2022. Ani v jiných případech není několikaletá prodleva výjimkou.

Dolan v čele newyorské arcidiecéze, která je druhou největší ve Spojených státech, ještě stačil připravit plán na zřízení fondu pro odškodnění obětí sexuálního násilí v církevním prostředí. Arcibiskupství do něj chce vložit na 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun), které získá úsporami a prodejem majetku.

Kardinál Timothy Dolan je předním představitelem konzervativního křídla katolické církve a po úmrtí papeže Františka letos v dubnu se o něm spekulovalo jako o možném novém papeži. Tím se nakonec stal jiný americký kardinál Robert Prevost. Hicks podobně jako Prevost několik let působil v Latinské Americe jako misionář a od roku 2020 vedl diecézi Joliet ve státe Illinois.

