0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 11:55

V Bruselu začal klíčový summit, který má rozhodnout o financování Ukrajiny

V Bruselu se zpožděním začal klíčový summit Evropské unie, který má dosáhnout dohody o financování Ukrajiny na roky 2026 a 2027. Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy unijní lídři jednání neopustí bez toho, že by dosáhli dohody. Budou jednat klidně i v pátek, řekl šéf unijních vrcholných schůzek novinářům.

Ještě před začátkem summitu se uskutečnila takzvaná migrační snídaně, které se účastní zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace. Tentokrát ji pořádali Nizozemci a účastnili se jí zástupci 15 zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše. "Jednali zejména o tom, že unie musí udělat více pro zastavení nelegální migrace a posílení schopnosti navracet a vyhošťovat ty, kteří páchají trestnou činnost," uvedl úřad vlády na sociální síti X.

Summit by měl ale především rozhodnout o budoucí finanční pomoci pro Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Evropská komise navrhla dvě možnosti. Jednou je půjčka, kterou by si EU vzala na finančních trzích a za kterou by ručila rezervou v unijním rozpočtu. Druhou je pak reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy. Belgie, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k variantě reparační půjčky stále výhrady. Také Itálie, Bulharsko a Malta minulý týden ve společném prohlášení vyzvaly Evropskou komisi, aby prozkoumala alternativní řešení s předvídatelnými parametry a výrazně menšími riziky.

Unijní prezidenti a premiéři budou jednat rovněž o návrhu nového víceletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034, o dalším rozšiřování unie, ale také o její konkurenceschopnost v měnícím se světě. Česko zastupuje nový premiér Babiš, jde o jeho první summit od nedávného jmenování předsedou vlády. Vrcholné schůzky se osobně účastní rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE