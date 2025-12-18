V Bruselu začal klíčový summit, který má rozhodnout o financování Ukrajiny
V Bruselu se zpožděním začal klíčový summit Evropské unie, který má dosáhnout dohody o financování Ukrajiny na roky 2026 a 2027. Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy unijní lídři jednání neopustí bez toho, že by dosáhli dohody. Budou jednat klidně i v pátek, řekl šéf unijních vrcholných schůzek novinářům.
Ještě před začátkem summitu se uskutečnila takzvaná migrační snídaně, které se účastní zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace. Tentokrát ji pořádali Nizozemci a účastnili se jí zástupci 15 zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše. "Jednali zejména o tom, že unie musí udělat více pro zastavení nelegální migrace a posílení schopnosti navracet a vyhošťovat ty, kteří páchají trestnou činnost," uvedl úřad vlády na sociální síti X.
Summit by měl ale především rozhodnout o budoucí finanční pomoci pro Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Evropská komise navrhla dvě možnosti. Jednou je půjčka, kterou by si EU vzala na finančních trzích a za kterou by ručila rezervou v unijním rozpočtu. Druhou je pak reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy. Belgie, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k variantě reparační půjčky stále výhrady. Také Itálie, Bulharsko a Malta minulý týden ve společném prohlášení vyzvaly Evropskou komisi, aby prozkoumala alternativní řešení s předvídatelnými parametry a výrazně menšími riziky.
Unijní prezidenti a premiéři budou jednat rovněž o návrhu nového víceletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034, o dalším rozšiřování unie, ale také o její konkurenceschopnost v měnícím se světě. Česko zastupuje nový premiér Babiš, jde o jeho první summit od nedávného jmenování předsedou vlády. Vrcholné schůzky se osobně účastní rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.