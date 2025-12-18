Unijní lídři se shodují, že využít ruské peníze na podporu Ukrajiny je "spravedlivé"
Vrcholní představitelé zemí Evropské unie jsou jednotní v tom, že nemohou nechat Ukrajinu bez odpovědi ohledně financování pro příští rok, řekl dnes novinářům v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jestliže jeho země nebude mít peníze, tvrdě ji to zasáhne a bude to mít vliv například i na objem její výroby dronů.
Ukrajinský prezident se dnes dopoledne osobně zúčastnil summitu EU, na němž mají prezidenti a premiéři vyřešit právě financování pro Kyjev na roky 2026 a 2027. Rozhodnutí ohledně financí je podle Zelenského potřeba přijmout do konce tohoto roku. I předseda Evropské rady António Costa již před začátkem summitu uvedl, že vrcholná schůzka neskončí, dokud tato otázka nebude vyřešena, a že lídři budou jednat klidně i tři dny.
"Ukrajina bojuje o život," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci v Bruselu. Nechtěl uvádět podrobnosti, kterých oblastí by se nedostatek peněz dotkl. Uvedl pouze, že "některé systémy čelí nedostatkům, existují systémy, které potřebují rakety". Nedostatek financí by se dotkl rovněž produkce dronů, Ukrajina by jich měla mnohem méně než Rusko, řekl ukrajinský lídr. Byla by podle něj omezena schopnost země provádět útoky zbraněmi dlouhého doletu na ruská energetická zařízení. Ukrajina by se podle Zelenského cítila mnohem jistější, kdyby bylo odsouhlaseno použití zmrazených ruských aktiv na reparační půjčku Kyjevu.
Zelenskyj uvedl, že nedokáže říct, zda se mu dnes podařilo přesvědčit belgického premiéra Barta De Wevera, aby ustoupil ve svých výhradách vůči použití takzvané reparační půjčky pro Kyjev. "Byla ta schůzka produktivní? Uvidíme," řekl. "Vedli jsme ale velmi dobrý rozhovor, rozumíme si," dodal.
Ukrajinský prezident uznal obavy z právních kroků, které by Rusko mohlo v odpovědi podniknout, zároveň však řekl, že "to není tak děsivé, jako když je Rusko u vašich hranic". Z morálního hlediska je podle Zelenského férové použít zmrazená aktiva Ruska v boji proti ruským útokům na suverénní zemi.
Pro Ukrajinu je podle Zelenského klíčové členství v Evropské unii, mělo by podle něj být zváženo jako součást širších bezpečnostních záruk pro Kyjev. Je důležité, aby některé z evropských států členství Ukrajiny neblokovaly, míní ukrajinská hlava státu. Rozhodnutí o přijetí Ukrajiny do bloku by podle něj rovněž nemělo záviset na povolení či podpoře Ruska.
Spojené státy jsou podle Zelenského tou zemí, která rozhoduje a která může skutečně zastavit Rusko. "Myslím, že se to může podařit prezidentu Trumpovi, Bůh mu žehnej, aby v tom uspěl," řekl ukrajinský prezident a zdůraznil potřebu vyvíjet další tlak na Moskvu. Zelenskyj se vyjádřil i o možném členství Ukrajiny v NATO. "USA mají svou politiku, prozatím nás v NATO nevidí. Možná se jejich postoj změní. Možná si uvědomí, že ukrajinská armáda posiluje NATO," dodal.
