Brno hledá aerolinku, která by moravskou metropoli spojila s Frankfurtem nad Mohanem
Brno spolu s Jihomoravským krajem hledá společnost, která zajistí pravidelnou leteckou linku do Frankfurtu nad Mohanem. Radní města i kraje v uplynulých dnech schválili zadávací dokumentaci k nabídkovému řízení na dopravce. ČTK to řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Cílem je, aby spoj fungoval od poloviny příštího roku, a to čtyřikrát týdně.
"Délka trvání plnění budou tři roky. Maximální vyrovnávací platba každého ze zadavatelů činí 1,5 milionu eur (v přepočtu asi 36,5 milionu korun) ročně. Minimální lhůta pro podání nabídek činí 60 dnů od vyhlášení," sdělil mluvčí.
Německé město samosprávy považují za nejvýhodnější na základě prověření možností evropských letišť a leteckých společností. "Jedná se o jedno z největších letišť v Evropě a významný přestupní uzel, ze kterého létají linky do celého světa. Díky tomu chceme učinit Brno a celý region dostupnějším," uvedl již dříve brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS).
Po letech útlumu, kdy se z Brna pravidelně létalo pouze do Londýna, se podařilo přivést další pravidelné linky. Letošní novinkou byl italský Řím a španělská Malaga. Pravidelně se létá také na sever Itálie do Bergama.
čtk, tb