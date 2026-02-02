Okamura: Zrušení F-35 bez vrácení záloh může být dražší než pokračování nákupu
Zrušení nákupu amerických letounů F-35 bez vrácení už zaplacených záloh a následné pořízení jiných strojů by mohlo být ještě dražší než pokračování v projektu, prohlásil po jednání koaliční rady předseda SPD Tomio Okamura.
Koalice nyní podle něj čeká na analýzu možností a následně se k tématu vrátí. Stanovisko SPD je však podle něj neměnné: strana nákup považuje za pro ČR finančně neúnosný a nevhodný. "Co víme, je, že ty zálohy jsou v podstatě nevratné," řekl Okamura s tím, že finálně rozhodně vláda.
ČR už podle něj Američanům za letouny zaplatila zálohy ve výši asi 30 miliard korun. Zároveň připomněl, že Česko nějaká letadla koupit musí jako součást závazků vůči Severoatlantické alianci. "Takže teď je ta situace taková, že v případě, že by se nevrátily ty zálohy, což Američani nevrátí ty zálohy, a nakoupila by se nová letadla, a to je otázka taky té analýzy, tak samozřejmě to může přijít ještě dráže," dodal.
Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil minulý týden vojenskou leteckou základnu v Čáslavi, odkud by měly letouny F-35 v budoucnu vzlétat. Následně řekl, že projekt je v takovém stadiu, že musí pokračovat. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování.
Také po pondělním zasedání kabinetu řekl, že projekt je v takové fázi, že ho nelze zvrátit. "Ohledně možností, jak to vylepšit finančně, jsme se domluvili, jak to uděláme. Ale to je naše věc. A když to uděláme, tak vás budeme informovat. Nepotřebujeme, aby se k tomu každý vyjadřoval, i když k tomu nic neví," dodal.
Čtyřiadvacet letounů F-35 má nahradit 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O jejich pořízení rozhodla předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá modernizace základny v Čáslavi. Jde o nejdražší armádní nákup. Hnutí ANO ho před loňskými sněmovními volbami opakovaně kritizovalo a slibovalo jeho přehodnocení.