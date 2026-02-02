0:00
včera 11:25

Slovenský ministr vnitra dál čelí exekuci - kvůli prohranému sporu s šesti policisty

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok neuspěl s návrhem, aby soud vůči němu zastavil exekuci. Té ministr čelí po prohraném soudním sporu se šesti policisty, kterým má zaplatit odškodné celkem 90.000 eur (zhruba 2,2 milionu korun) a náklady řízení. Vyjádření Šutaje Eštoka, který může vůči tomuto rozhodnutí Okresního soudu Banská Bystrica podat odvolání, ČTK zjišťuje.

O verdiktu takzvaného exekučního soudu z minulého týdne informoval dnes právní zástupce uvedených policistů Peter Kubina, který zveřejnil text soudního usnesení.

Ministr a šéf menší slovenské vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Šutaj Eštok loni prohrál spor s policisty takzvaným kontumačním rozsudkem, neboť nereagoval na soudní výzvu, aby se vyjádřil k žalobě policistů na ochranu osobnosti. Výzvu mu soud poslal do jeho elektronické schránky. Ministr dříve přiznal, že schránku nesledoval, současně ale soud za verdikt kritizoval. Rozsudek mezitím nabyl právní moci a na jeho základě začalo vůči ministrovi exekuční řízení.

Exekuční soud návrh ministra proti exekučnímu řízení zamítl jako nedůvodný. Šutaj Eštok podle něj neprokázal skutečnosti, které jsou v souladu s exekučním řádem podmínkou pro zastavení exekuce.

Slovenský ministr vnitra už dříve neuspěl s jinými návrhy, kterými chtěl zvrátit prohraný spor s policisty. Loni v prosinci ohlásil odvolání proti rozhodnutí jednoho z bratislavských soudů, který odmítl zrušit uvedený kontumační rozsudek. Ústavní soud zase v této kauze odmítl ministrovu stížnost.

Policisté podali na ministra vnitra žalobu za to, že je Šutaj Eštok loni v dubnu v příspěvku na sociální síti mimo jiné přirovnal k Mikuláši Černákovi. Ten si ve vězení odpykává doživotí za vraždy. Černáka, jenž loni neuspěl se žádostí o podmíněné propuštění, slovenská média označují za někdejšího šéfa slovenského podsvětí a za symbol mafiánských praktik 90. let.

Při vydání rozsudku pro zmeškání slovenské soudy neposuzují oprávněnost žaloby. Předpokladem této formy soudního rozhodnutí je, že žalovaný se k návrhu nevyjádří. Elektronická schránka není pro obyvatele na Slovensku povinná. Pokud si ji ovšem zájemce aktivuje, úřady, soudy a další instituce mu zásilky už neposílají běžnou poštou, ale elektronicky.

čtk, tb

