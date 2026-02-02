Prezident Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu
Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Na webu to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Už před jejím začátkem se prezident ve středu ráno na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli komunikaci ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči Pavlovi.
Prezident byl na radě naposledy letos na začátku ledna. Projednávala se tehdy mimo jiné budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu. Babiš tehdy uvedl, že iniciativa bude pokračovat, Česko do ní ale nebude dávat peníze.
Pavel při své první účasti na Bezpečnostní radě státu po nástupu do funkce uvedl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Dorazit chce vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast. Od té doby se dostavil například předloni v lednu při hodnocení zásahu při tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z prosince 2023.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Babišova vláda v prosinci rozhodla, že rada bude mít osm členů. Místopředsedou je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy.
čtk, tb