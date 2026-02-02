Přestaňte zpochybňovat Ústavní soud, říkají státní zástupci
Unie státních zástupců vyjádřila znepokojení nad tím, že někteří představitelé výkonné moci zpochybňují postavení Ústavního soudu. Varovala v té souvislosti před možným rozkladem právního státu. Zároveň reagovala na tvrzení vicepremiéra a předsedy vládních Motoristů Petra Macinky, že mu vyhrožoval státní zástupce. Macinku upozornila na to, že má možnost obrátit se na dohledové státní zastupitelství.
"Unie státních zástupců se znepokojením sleduje zpochybňování postavení Ústavního soudu ze strany některých představitelů moci výkonné. Věcná kritika jakékoliv instituce je v demokratické diskusi žádoucí. Osobní útoky či zpochybňování nestrannosti soudu bez uvedení konkrétních důvodů ve svých důsledcích vedou k rozkladu právního státu," napsala unie na svém facebookovém profilu.
Zároveň se zmínila o Macinkově vyjádření o tom, že mu údajně vyhrožoval státní zástupce v reakci na Macinkovo podání. Vicepremiér to uvedl v České televizi v nedělních Otázkách Václava Moravce. "V této souvislosti unie upozorňuje, že se Petr Macinka v případě takto závažných zjištění může obrátit na dohledové státní zastupitelství. Z vyjádření pana vicepremiéra nevyplynulo, že by tak s ohledem na závažnost jím uvedených skutečností již učinil," podotkla unie.
Macinka zpochybnil minulý týden na své tiskové konferenci nestrannost Ústavního soudu v souvislosti s možným podáním kompetenční žaloby kvůli tomu, že prezident Petr Pavel nejmenoval Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Na dotazy novinářů mimo jiné uvedl, že se soud chová aktivisticky nebo že v minulosti "zrušil volby". Nestrannost ústavních soudců zpochybnil už dříve.
Kompetenční žalobu kvůli Turkově nejmenování Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Andrej Babiš (ANO). Ten mimo jiné uvedl "máme s Ústavním soudem svoje zkušenosti".
Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Z aktuálních 15 soudců jmenoval prezident Petr Pavel 13, a to včetně předsedy instituce Josefa Baxy. Baxa už dříve zdůraznil, že soud není Pavlovi nijak zavázaný a bude plnit pozici nezávislého a nestranného strážce ústavnosti.
čtk, tb