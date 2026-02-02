Superdávka se odkládá, stejně jako navýšení životního minima
Vláda dnes podpořila návrh ministra práce Aleše Juchelky (ANO) na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti. Souhlasila i s novelou s odložením navýšení životního minima. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to bez dalších podrobností řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Juchelka navrhl odklad superdávky, aby měly úřady práce víc času na přepočítání podpory podle nových pravidel. Lidé by tak své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku by pak dostali poprvé místo května v srpnu.
Reforma dávek začala platit loni od října. Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli do konce loňska požádat, aby mohli peníze od státu dál pobírat do konce dubna do přepočítání podle nových pravidel. Úřad práce dostal od příjemců 333.800 žádostí. K tomu bylo asi 55.000 nových žadatelů.
čtk, tb