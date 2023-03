Hodiny pravdy na vysokých školách: humanitní a společenské vědy žádají narovnání podmínek

Den učitelů připadající na 28. březen se letos nesl v jiném duchu, než na jaký je vysokoškolský svět zvyklý. V osmi tuzemských městech včetně hlavního města, Olomouce nebo Českých Budějovic se celý den protestovalo proti nízkým platům vysokoškolských pedagogů z řad humanitních a společenskovědních oborů a shromáždění akademiků se konala na třinácti fakultách.

Akce s názvem Hodina pravdy navazuje na petici žádající důstojné mzdy akademiků v oborech typu filozofie, historie, jazykovědy, umění, ekonomie nebo sociologie, která vznikla už v roce 2022, ale za poslední dva měsíce získala na tuzemské poměry na velké popularitě (v současné chvíli ji podepsalo přes 3600 lidí). S peticí přišli akademici z Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci a podepsal ji děkan tamní filozofické fakulty Jan Stejskal, předseda akademického senátu Tomáš Lebeda a předseda odborů František Kratochvíl. „Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách. Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálněvědních pracovištích,“ shrnovala situaci trojice olomouckých akademiků.

Úterní protesty měly dopoledne především formu přednášek víceméně dvojího typu. Část akademiků a vedoucích fakult mluvila o současné platové situaci a malém množství financí ve vzdělávání – například že na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bere docent průměrně 32 400 korun, zatímco průměrná mzda v Česku je přes 40 tisíc korun, že se vysokoškolským vyučujícím vyplatí odejít učit na základní a střední školy, nebo o velkých rozdílech ve finančním ohodnocení přírodovědných a technických oborů ve srovnání s humanitními a společenskými vědami. Našly se ale také přednášky, které veřejnosti prezentovaly svůj obor, jeho potřeby, úspěchy a vědecký posun v rámci pracovišť.

Po vystoupeních na jednotlivých fakultách šel pak odpoledne kolem třetí hodiny napříč Prahou průvod protestujících akademiků, který začal na náměstí Jana Palacha a došel k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí před Pražským hradem. V čele průvodu protestující valili balvan, který měl odkazovat na mytologického Sisyfa coby symbol bezvýchodné situace. V Olomouci pak došlo v jednu odpoledne i k hodinové výstražné stávce.

Podporu akci vyjádřila Česká konference rektorů a Asociace děkanů filozofických fakult. A situaci ve vysokém školství má v příštích dnech řešit ministr školství Vladimír Baláš (STAN) s premiérem Petrem Fialou (ODS). Problém však je, že řešení je třeba hledat jak na politické úrovni, tak na straně univerzit (nikoliv přímo fakult). Výplatu akademika z velké části určuje tzv. koeficient ekonomické náročnosti, který před více než třiceti lety predikoval vývoj oboru a jeho potřeby. A právě u sociovědních oborů nepředpokládal, že bude potřeba stejně peněz jako například ve fyzice nebo chemii.

Koeficient si před třiceti lety určily v první řadě univerzity a schválilo je ministerstvo školství. Společenským a humanitním oborům proto škodí i aktuální nastavení vysokoškolského prostředí: na každé univerzitě se o rozdělovaných penězích hlasuje dle poměrného zastoupení a větší počet lékařských či přírodovědných pracovišť tu ostatní přehlasuje. Proto fakulty protestují, že by chtěly peníze přímo od státu, a ne přes univerzity, kterým se do změn ve financování příliš nechce – „vládnoucí většina“ na univerzitách by brala peníze de facto sama sobě, když by chtěla zvýhodnit společenskovědní obory.

Jedním z cílů akce Hodina pravdy je tak žádost, aby stát poskytl tzv. záchranný příspěvek humanitním a společenskovědním odborům ve výši zhruba jedné miliardy korun. „Žádáme zároveň dlouhodobé a systémové řešení nerovného postavení humanitních fakult. Je nepřijatelné, aby univerzity platily za stejnou práci výrazně odlišnou mzdu. Požadujeme rovněž řešení nedůstojné situace doktorandů,“ píše se v prohlášení na stránkách iniciativy.

Protestující akademici tak nyní chtějí oslovit i vládu a veřejnost. Část peněz totiž do vysokých škol stále putuje od ministerstva pomocí vypsaných grantů, navíc se dlouho mluví o změně zastaralého zákona o vysokých školách, který by nemusel upravovat pouze spravedlivé ocenění vysokoškolských vědců a pedagogů napříč obory, ale mohl by provést i léta potřebnou komplexní reformu vzdělávacího systému. Andrea Procházková

