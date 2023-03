Děkan, který šel náhodou kolem

Je Miroslav Ševčík momentálně nejslavnějším českým univerzitním učitelem? Pokud ano, tak ať už si o zdejších vysokých školách myslíme cokoli, je to pro ně kruté vysvědčení. Dlouholetý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) totiž nevyniká akademickými výkony a vlastně ani žádnými jinými výkony. Zato si uměl udělat několik vlivných známých, dobře se orientovat v zákulisních mocenských vztazích a včas naskočit na nynější vlnu populismu. To ovšem stačilo k tomu, aby se s pověstí pana nedotknutelného opevnil ve vedení kdysi prestižní akademické instituce a táhl ji dál ke dnu. Co to říká o českém vysokém školství?

Chráněná dílna