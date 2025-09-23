0:00
23. 9. 20254 minuty

Plamínková: Remíza Rakušana a Hřiba – Pavel se postavil za muniční iniciativu – Církev vyzývá, ať lidé nevolí Stačilo!

Televizní duel stran, které chtějí získat liberálního voliče, nemá vítěze 

František Trojan

O kom se mluví

Jsou dva a perou se o jednoho. Vít Rakušan a Zdeněk Hřib, STAN a Piráti – a někde mezi nimi tápající liberální volič. Mají podobné výsledky v průzkumech – STAN má lehce nad 10 procent, Piráti lehce pod 10 procent. A podle výzkumníků jeden z největších voličských překryvů vůbec.

Oba muži se proti sobě v neděli potkali v debatě na ČT24 a nakonec z toho byla nejspíš remíza: Hřib mohl využít toho, že Rakušan neuměl dostatečně vysvětlit, jak se stalo, že STAN, který chce více danit vysokopříjmové vrstvy, pomohl prohlasovat návrh koalice Spolu o odpuštění daní při prodeji firem. Jinými slovy umožnil, že miliardáři, kteří budou chtít prodat majetky, nebudou muset státu nic odvádět. Rakušan až později na síti X reagoval v tom smyslu, že díky tomu prošly jiné věci, že šlo o „něco za něco“, ale to už bylo pozdě.

Zároveň Rakušan z debaty vyšel jako ten, který se umí domluvit. Nechal svůj protějšek odpovídat na to, proč neustále mluví o Starostech a kauze Dozimetr, proč tedy jede „antikampaň“ – a nakonec přijal i výzvu, že bude roznášet pirátské letáky, protože mu přece jde hlavně o to, aby on, Piráti a Spolu získali po volbách ve sněmovně většinu. Takže si lidé v pondělí od Rakušana mohli na pražském Andělu skutečně kromě starostenských letáků brát i ty pirátské, a nakonec i ty koalice Spolu.

