Plamínková: SPD dosazuje náměstky – Sněmovna nezvolila Skopečka – Okamura sundal vlajku
Další díl politického newsletteru Plamínková
Tomio Okamura bude předseda, Poslanecká sněmovna už jede dál. Na příští týden plánují poslanci a poslankyně volit další důležité funkce. stále zbývá zvolit dva místopředsedy dolní komory. Na jednom z nich existuje dohoda mezi koalicí a opozicí – přesto nebyl Jan Skopeček v prvním kole (na rozdíl od Patrika Nachera z ANO a Jiřího Bartáka z Motoristů sobě) do funkce zvolen. Má se za to, že budoucí koalice nechce Skopečka zvolit, dokud dosluhující vláda nepošle do sněmovny rozpočet.
Druhé neobsazené křeslo si přejí Piráti pro Olgu Richterovou, kterou však nechce – podobně jako nikoho dalšího z Pirátů – v čele sněmovny budoucí koalice. Místo se „šetří“ pro Víta Rakušana, až přestane být ministrem. Piráti ostrouhají i v případě vedení výborů. Navzdory sněmovním zvyklostem nedostali ani jedno předsednické místo.
Budoucí opozice jinak dostane část důležitých výborů. Třeba Eva Decroix povede výbor pro evropské záležitosti, který je klíčový pro schvalování a přijímání unijní legislativy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zase povede bezpečnostní výbor, obranu jí podle kuloárních informací nechtěla dát rýsující se vládní koalice. Dostane ji proto hnutí STAN - konkrétně Josef Flek.
Koalici naopak připadne třeba zahraniční výbor, kde by své politické teze měl rozvíjet Radek Vondráček, jenž právě k zahraničněpolitickým otázkám mluvil v posledních měsících nejčastěji. Rozpočtový výbor, který v těchto dnech bude jedním z nejsledovanějších, má vést ekonomický expert Motoristů sobě Vladimír Pikora. Jeden z nejsledovanějších proto, že bez projednání rozpočtu výborem nelze zákon schválit.
