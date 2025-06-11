Menopauza mi leze na mozek
Ženy v přechodu i lékaři si zvykají na nové objevy o klimakteriu
Návaly horka, pocení a potíže se spánkem. Základní příznaky menopauzy jsou všeobecně známé. Méně už se ale ví, že za řadu průvodních jevů mohou změny v mozku a že přechod provázejí další potíže, které obvykle přičítáme stresu či stárnutí. Není jich málo: problémy se soustředěním, výpadky paměti a celkové snížení kognitivních schopností známé jako „mozková mlha“ nebo deprese.
Opravdu tak brzo?
Paní Jana (jméno bylo změněno – pozn. red.) prožívá náročné životní období. Jednačtyřicetiletá matka dvou dětí si zhruba před čtyřmi lety všimla, že se potí mnohem více, než je zvyklá, a to zejména v noci, padají jí vlasy, má nepravidelnou menstruaci, má potíže se soustředit a z paměti jí vypadávají údaje, které si ještě pár let předtím bez problémů vybavila. Na začátku ji rozhodně nenapadlo, že by to vše mohlo znamenat, že se blíží menopauza nebo že už přechod dokonce začal.
Jednak kvůli tomu, že coby pacientka trpící dlouhodobě endometriózou (bolestivé onemocnění, při níž se tkáň děložní sliznice objevuje mimo dělohu) byla na nepravidelnou periodu a další hormonální problémy zvyklá. Na prahu čtyřicítky ještě nespadala do příslušné věkové kategorie. Nebo proto, že návaly horka sice měla s přechodem spojené, ale nevěděla, že by ho mohl doprovázet jev, kterému se říká mozková mlha, jež se projevuje jako zhoršení různých kognitivních schopností. „O návalech a pocení všichni tak nějak víme, ale o tom, že menopauza má dopad i na mozek, jsem netušila,“ říká Jana. „Navíc jsem před pár lety nevěděla nic ani o tom, že existuje něco jako mozková mlha.“ Což nakonec platí pro většinu populace, která získala s pojmem převzatým z angličtiny (brain fog) více zkušenosti až s nástupem pandemie, kdy se o něm mluvilo jako o jednom z příznaků i následků covidu-19. Právě covidu tyto potíže přičítala i Jana: „Nikdy jsem s pamětí neměla problém, ale zhoršila se mi po prodělání covidu, tak jsem to přičítala tomu.“
