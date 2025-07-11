Obtěžování žena neujde ani jako prezidentka
Co ukázal případ mexické hlavy státy Claudie Sheinbaum
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Video má jen několik vteřin a lze si představit, že kdybychom podobnou situaci viděli v reálu, stačilo by se na chvíli zahledět jinam – a zcela by nás minula.
Na záznamu je žena, k níž zezadu přistoupí muž. Nejprve ji pravou rukou vezme kolem ramen a druhou se dotkne boků. Pak se k ní nakloní, jako by ji chtěl políbit do vlasů nebo na krk. Nakonec oběma rukama přejede po jejím těle nahoru až k oblasti ňader, se zjevným plánem sevřít je v dlaních. Což nestihne, protože v ten moment zasáhne jiný muž. Ale i poté se dotyčný na ženu snaží sáhnout.
Na videu, které po zásluze získalo celosvětovou pozornost, je mexická prezidentka Claudia Sheinbaum během procházky historickou částí Mexico City nedaleko sídla hlavy státu. A dokonale ilustruje, o čem mluvíme, když mluvíme o sexuálním obtěžování. Situace ukazuje, jak často obtěžování vypadá – tedy ne jako hrubé násilí. Stejně výstižně ilustruje, že se na něj nelze ani připravit, i kdyby si dotyčná dávala sebevětší pozor. A jak obtížná je v podobných případech rychlá reakce. Jednak proto, že se incident odehrál na ulici ve skrumáži lidí, a hlavně proto, že muž k ženě přistoupil tak, že neměla šanci ho vidět.
Ostatně i ochrance složené z profesionálů trénovaných k bleskovému zásahu chvilku trvalo, než zakročila. Což nemá být kritika, ani oni nejsou supermani s nadlidsky rychlou reakční dobou. Pokud však chvíli trvá, než se rozhoupe policista, jak rychle se v podobné situaci může k jakékoli odezvě zmobilizovat cíl útoku?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu