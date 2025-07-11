0:00
Astrounat Brázda
V pasti pohlaví7. 11. 20253 minuty

Obtěžování žena neujde ani jako prezidentka

Co ukázal případ mexické hlavy státy Claudie Sheinbaum

Silvie Lauder

Video má jen několik vteřin a lze si představit, že kdybychom podobnou situaci viděli v reálu, stačilo by se na chvíli zahledět jinam – a zcela by nás minula.

Na záznamu je žena, k níž zezadu přistoupí muž. Nejprve ji pravou rukou vezme kolem ramen a druhou se dotkne boků. Pak se k ní nakloní, jako by ji chtěl políbit do vlasů nebo na krk. Nakonec oběma rukama přejede po jejím těle nahoru až k oblasti ňader, se zjevným plánem sevřít je v dlaních. Což nestihne, protože v ten moment zasáhne jiný muž. Ale i poté se dotyčný na ženu snaží sáhnout.

Na videu, které po zásluze získalo celosvětovou pozornost, je mexická prezidentka Claudia Sheinbaum během procházky historickou částí Mexico City nedaleko sídla hlavy státu. A dokonale ilustruje, o čem mluvíme, když mluvíme o sexuálním obtěžování. Situace ukazuje, jak často obtěžování vypadá – tedy ne jako hrubé násilí. Stejně výstižně ilustruje, že se na něj nelze ani připravit, i kdyby si dotyčná dávala sebevětší pozor. A jak obtížná je v podobných případech rychlá reakce. Jednak proto, že se incident odehrál na ulici ve skrumáži lidí, a hlavně proto, že muž k ženě přistoupil tak, že neměla šanci ho vidět.

Ostatně i ochrance složené z profesionálů trénovaných k bleskovému zásahu chvilku trvalo, než zakročila. Což nemá být kritika, ani oni nejsou supermani s nadlidsky rychlou reakční dobou. Pokud však chvíli trvá, než se rozhoupe policista, jak rychle se v podobné situaci může k jakékoli odezvě zmobilizovat cíl útoku?

