Garrigue: Lotyšsko zatím od Istanbulské úmluvy neustoupí - Mexická prezidentka proti obtěžování - Odklad ETS 2
Ministři životního prostředí EU se dohodli na zmírnění klimatických cílů
v Česku se každý den děje něco velmi zásadního – tu se podepisuje programové prohlášení vlády, jindy se zase hlasuje pro šéfa sněmovny. Právě volba třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi včera zastínila jiné, také velmi důležité hlasování. Ministři životního prostředí EU totiž včera schválili zmírnění klimatických cílů pro rok 2040 a emisní povolenky v režimu ETS2 o rok odložili. Více se o tom dočtete v hlavním textu newsletteru Garrigue. Teď se pojďme podívat, co se děje ve světě.
