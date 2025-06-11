0:00
My jedeme, a vy budete koukat
6. 11. 2025

Garrigue: Lotyšsko zatím od Istanbulské úmluvy neustoupí - Mexická prezidentka proti obtěžování - Odklad ETS 2

Ministři životního prostředí EU se dohodli na zmírnění klimatických cílů

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Bruselu,

v Česku se každý den děje něco velmi zásadního – tu se podepisuje programové prohlášení vlády, jindy se zase hlasuje pro šéfa sněmovny. Právě volba třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi včera zastínila jiné, také velmi důležité hlasování. Ministři životního prostředí EU totiž včera schválili zmírnění klimatických cílů pro rok 2040 a emisní povolenky v režimu ETS2 o rok odložili. Více se o tom dočtete v hlavním textu newsletteru Garrigue. Teď se pojďme podívat, co se děje ve světě.

