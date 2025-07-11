Ranní postřeh Silvie Lauder: Převrat na Miss Universe
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
V Thajsku se v tyto dny koná soutěž o nejkrásnější dívku vesmíru. Což je přesně tak archaické, jak to zní, i když pravidla se v posledních letech dost uvolnila a titul Miss může získat vdaná žena či dokonce matka dítěte. (Stále se ovšem mohou utkat pouze pozemšťanky...) Přesto se během uplynulých dní stalo něco, co zápolení v ženské kráse ještě důrazněji posouvá do současnosti.
Thajský byznysmen a spoluvlastník „missí“ organizace Nawat Itsaragrisil se v úterý rozzlobil na Miss Mexiko Fátimu Bosch, která podle něj akci nedostatečně propagovala. Incident s celosvětovým dopadem z konfliktu udělal jednak fakt, že Itsaragrisil byl u výměny názorů natočen, a také následná reakce Mexičanky i dalších mladých žen.
Při sledování záznamu, který vznikl v rámci živého streamu, se musely komukoli se základní citlivostí ke slušnému chování ježit chlupy. A zejména ženám, které někdy podobné jednání zažily, což – odhaduji – bude většina.
Šedesátiletý podnikatel s mexickou soutěžící komunikuje přesně tím arogantním, přezíravým způsobem, jakým si někteří muži dokazují či zajišťují převahu nad ženami. Okřikuje ji jako malé dítě, vytýká jí, že se chová neslušně, když se k něčemu vyjádří, a nakonec na ni zavolá ochranku.
