Česko7. 11. 20254 minuty

Majerová z klubu SPD zveřejnila video vytvořené AI, ve kterém politické konkurenty vyhazují z oken

Politici budoucí vládní koalice dál vyhrocují situaci kolem ukrajinské vlajky svěšené ze sněmovny

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Nový předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) jako první krok ve své funkci nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny. V reakci na to ještě týž večer vlajky znovu na protest vyvěsili poslanci ODS, Pirátů a STAN. V pátek se k nim přidali i zákonodárci TOP 09. 

Na jejich video reagovala členka klubu poslanců SPD Zuzana Majerová – a oproti Okamurovi zašla dál. Na svůj facebookový profil přidala video vytvořené umělou inteligencí, kde poslance TOP 09, kteří drží ukrajinskou vlajku, někdo v pozadí vyhazuje z okna. Následně z budovy parlamentu s úsměvem na tváři dvě ženy rovněž vytvořené AI mávají českou vlajkou. Zuzana Majerová k příspěvku napsala “Když je ten pátek… DEFENESTRACE 2025!” 

Zasmějte se tomu

Dosluhující šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová neuvažuje o tom, že by podala trestní oznámení. Pro Respekt k tomu řekla: “Že paní Majerová-Zahradníková a celá vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů nepochopila, jak moc se Kreml raduje z příležitosti propagovat sundání ukrajinské vlajky z budovy české Sněmovny jako odklon Česka od napadené země, mě nepřekvapuje. Užitečné idioty ale žádné trestní oznámení nenapraví. Budou užitečnými idioty i nadále.”  

