Nedostatečně německý Němec. Podivuhodný případ kouzelníka Mesuta Özila

„Nepoškozujme naše místní a národní značky pod rouškou bojkotu. Chraňme naši společenskou soudržnost!“ vzkazuje bývalá fotbalová superstar ve jménu silného vůdce počátkem dubna demonstrantům. Jeden z opozičních tureckých politiků si hned rýpne do jeho identity: Čí dres že to oblékal, když se teď tváří tak vlastenecky? Vnuk tureckých gastarbeiterů Özil se narodil a vyrostl v německém Porúří, při vstupu do dospělosti se vzdal tureckého občanství a v německém dresu se v roce 2014 stal v Brazílii mistrem světa ve fotbale. Je tedy Turkem, Němcem, nebo kým vlastně?