0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Design19. 9. 202510 minut

Mary McCartney: U každého focení musí znít dobrý hudební playlist

S portrétní fotografkou o rozestlaných postelích, slavných rodičích a portrétu královny Alžběty II.

Pavel Turek

Vaše první výstava v Praze se koná v rámci Designbloku a jmenuje se Striking by Playce. Co na ní představíte?

Jedná se především o portréty žen. Jsou tam tři snímky, které mají přímý oční kontakt a žádají si vaši pozornost, ale pak tam jsou i anonymní fotky, na nichž není vidět do tváře. Usiluji o snovou až filmovou kvalitu.

 Fotí se vám ženy snadněji?

↓ INZERCE

To je otázka, na kterou se mě ještě nikdo nezeptal, a moje první instinktivní odpověď by zněla: Ne. Především proto, že spousta mých fotografií vzniká na zakázku. Zavolají mi, jestli chci fotografovat toho a toho nebo tu a tu. Každopádně uvažuji vždycky o portrétovaných individuálně, nezáleží, jestli je to muž, nebo žena. Nicméně připouštím, že jako žena možná lépe rozumím poutu mezi ženami. Ale když jsem fotila Harryho Stylese, tak jsem k němu nepřistupovala o moc jinak než k Tracey Emin. Jde mi o to, co z nich cítím. Protože to nejdůležitější na mé práci je, jestli se mi podaří s portrétovaným nalézt spojení. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články