Až příliš bezpečná města. V Srbsku by brzy mohli mít v ulicích další tisíce čínských kamer
Čevapi Times: Dodikovo vykoupení z věznice - tisíce nových kamer pro Srbsko - balkánská bezpečnostní spolupráce
Dobrý den, dobro došli.
Vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik nakonec do vězení nemusí. Soud v Bosně a Hercegovině v úterý rozhodl, že místo ročního nepodmíněného trestu stačí zaplatit 36 500 konvertibilních marek (za každý den ve vězení 100). Tato částka představuje něco přes 450 tisíc korun. Dodik byl původně odsouzen v únoru 2025 k jednomu roku vězení a šestiměsíčnímu zákazu politické činnosti za nerespektování rozhodnutí mezinárodního vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten zrušil dva zákony přijaté orgány Republiky srbské – jeden, který blokoval účinnost rozhodnutí celostátního ústavního soudu v Republice srbské a druhý, jenž měnil právní úpravu zveřejňování úředních aktů. Dodik navzdory tomu pokračoval v dalších legislativních krocích a nadále prosazoval (a prosazuje) svou otevřeně separatistickou agendu.
