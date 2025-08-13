0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Čevapi Times13. 8. 20254 minuty

Až příliš bezpečná města. V Srbsku by brzy mohli mít v ulicích další tisíce čínských kamer

Čevapi Times: Dodikovo vykoupení z věznice - tisíce nových kamer pro Srbsko - balkánská bezpečnostní spolupráce

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Dobrý den, dobro došli.

Vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik nakonec do vězení nemusí. Soud v Bosně a Hercegovině v úterý rozhodl, že místo ročního nepodmíněného trestu stačí zaplatit 36 500 konvertibilních marek (za každý den ve vězení 100). Tato částka představuje něco přes 450 tisíc korun. Dodik byl původně odsouzen v únoru 2025 k jednomu roku vězení a šestiměsíčnímu zákazu politické činnosti za nerespektování rozhodnutí mezinárodního vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten zrušil dva zákony přijaté orgány Republiky srbské – jeden, který blokoval účinnost rozhodnutí celostátního ústavního soudu v Republice srbské a druhý, jenž měnil právní úpravu zveřejňování úředních aktů. Dodik navzdory tomu pokračoval v dalších legislativních krocích a nadále prosazoval (a prosazuje) svou otevřeně separatistickou agendu.

Jak se vykoupit z vězení. Milorad Dodik Autor: ČTK / AP / Radivoje Pavicic

