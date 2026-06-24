Pavel se chce dostat do Ankary „předběžným opatřením”. Ústavní soudci mu vyhověli
Předběžná opatření česká praxe dobře zná. Právě o to prezident pravděpodobně usiluje
Aktualizace: Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to předseda soudu Josef Baxa a spudce zpravodaj Pavel Šámal. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne .
Ústavní soud by už brzy mohl říct, jak bude postupovat ve věci kompetenční žaloby prezidenta na vládu kvůli tomu, že ho nechce pustit na červencový summit NATO. Během středy se sejde jeho plénum. Prezident ve svém návrhu po soudu mimo jiné požaduje, aby vydal předběžné opatření, než definitivně rozhodne. Kdyby mu soud vyšel vstříc, umožnilo by mu to do Ankary na začátku července odjet. Pavel se domáhá toho, aby vláda a ministerstvo zajistili jemu a jeho doprovodu akreditaci a aby nebránili jeho účasti na summitu, ani ji nijak nekomplikovali.
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