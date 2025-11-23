Ukrajina, Trump a Rusko – hlavní body k současnému dění kolem amerického návrhu mírové smlouvy
Kdo vlastně dokument sepsal a co bude dál?
Bude Trump na svém kontroverzním mírovém plánu trvat?
Řada evropských státníků během víkendu 28bodový Trumpův mírový plán pro Ukrajinu odmítla. Premiéři Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Norska a Švédska ve společném prohlášení zopakovali po vzájemném hovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podporu Kyjevu. Deklarovali, že budou nadále Ukrajině dodávat zbraně a posilovat obranu Evropy, aby odstrašili Rusko od další agrese. „Rusko se dosud nezavázalo k příměří ani jakýmkoli krokům vedoucím k míru,“ uvedli s tím, že podporují řešení, které bude respektovat svrchovanost Ukrajiny a zajistí větší bezpečí pro Ukrajinu i zbytek Evropy.
Plán, který vychází z požadavků Ruska a je krajně nepříznivý pro Ukrajinu, počítá s tím, že Kyjev zhruba o polovinu zmenší svoji armádu, nevstoupí do NATO a nedostane žádné jiné bezpečnostní záruky. Odevzdá také část území, které Ukrajina kontroluje a kde žije přes dvě stě tisíc Ukrajinců, Rusku. Nebo to, že váleční zločinci dostanou pardon před trestním stíháním.
