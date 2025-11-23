0:00
Zahraničí23. 11. 20256 minut

Ukrajina, Trump a Rusko – hlavní body k současnému dění kolem amerického návrhu mírové smlouvy

Kdo vlastně dokument sepsal a co bude dál?

Ondřej Kundra

Bude Trump na svém kontroverzním mírovém plánu trvat?

Řada evropských státníků během víkendu 28bodový Trumpův mírový plán pro Ukrajinu odmítla. Premiéři Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Norska a Švédska ve společném prohlášení zopakovali po vzájemném hovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podporu Kyjevu. Deklarovali, že budou nadále Ukrajině dodávat zbraně a posilovat obranu Evropy, aby odstrašili Rusko od další agrese. „Rusko se dosud nezavázalo k příměří ani jakýmkoli krokům vedoucím k míru,“ uvedli s tím, že podporují řešení, které bude respektovat svrchovanost Ukrajiny a zajistí větší bezpečí pro Ukrajinu i zbytek Evropy. 

Plán, který vychází z požadavků Ruska a je krajně nepříznivý pro Ukrajinu, počítá s tím, že Kyjev zhruba o polovinu zmenší svoji armádu, nevstoupí do NATO a nedostane žádné jiné bezpečnostní záruky. Odevzdá také část území, které Ukrajina kontroluje a kde žije přes dvě stě tisíc Ukrajinců, Rusku. Nebo to, že váleční zločinci dostanou pardon před trestním stíháním. 

