Trump nedal Zelenskému jasné bezpečnostní záruky. Chystá se schůzka s Putinem
Zelenskyj stojí před dilematem, jak neustoupit ruským požadavkům a zároveň nepodnítit hněv USA
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se v pondělí setkal v Bílém domě s prezidentem Donaldem Trumpem a následně se k nim přidala skupina evropských lídrů. Zelenskyj do jednání vstupoval s tím, že nepostoupí ukrajinské území Rusku a bude chtít jasné bezpečnostní garance ze strany Západu. Donald Trump ovšem dopředu odmítl, že by se Ukrajina mohla stát členem NATO. O bezpečnostních zárukách mluvil před novináři za účasti Zelenského jen hodně vágně.
Ukrajinský prezident později řekl, že podrobnosti bezpečnostních záruk by měly být vypracovány do deseti dnů. Zelenskyj Trumpovi v této souvislosti nabídl, že Ukrajina koupí americké zbraně za přibližně 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu Kč).
Během části setkání s evropskými lídry, kam mohla média, americký prezident poslouchal, jak německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron naléhají na příměří, což původně Trump chtěl také, po nedávném aljašském summitu však tuhle myšlenku opustil a zaujal pozici ruského prezidenta Vladimira Putina, že chce celkovou dohodu o míru.
