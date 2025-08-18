0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí18. 8. 20254 minuty

Trump nedal Zelenskému jasné bezpečnostní záruky. Chystá se schůzka s Putinem

Zelenskyj stojí před dilematem, jak neustoupit ruským požadavkům a zároveň nepodnítit hněv USA

Ondřej Kundra

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se v pondělí setkal v Bílém domě s prezidentem Donaldem Trumpem a následně se k nim přidala skupina evropských lídrů. Zelenskyj do jednání vstupoval s tím, že nepostoupí ukrajinské území Rusku a bude chtít jasné bezpečnostní garance ze strany Západu. Donald Trump ovšem dopředu odmítl, že by se Ukrajina mohla stát členem NATO. O bezpečnostních zárukách mluvil před novináři za účasti Zelenského jen hodně vágně.

Ukrajinský prezident později řekl, že podrobnosti bezpečnostních záruk by měly být vypracovány do deseti dnů. Zelenskyj Trumpovi v této souvislosti nabídl, že Ukrajina koupí americké zbraně za přibližně 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu Kč).

Během části setkání s evropskými lídry, kam mohla média, americký prezident poslouchal, jak německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron naléhají na příměří, což původně Trump chtěl také, po nedávném aljašském summitu však tuhle myšlenku opustil a zaujal pozici ruského prezidenta Vladimira Putina, že chce celkovou dohodu o míru.

↓ INZERCE

Mohlo by vás zaujmout:

Trump si chtěl připadat jako za studené války. Evropu ale přes palubu nehodí

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články