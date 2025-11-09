Vzkaz z Respektu11. 9. 20252 minuty
Co všechno můžete vědět o dronech
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
začalo to jako floskule: budoucnost války jsou drony. Ruské drony nad Polskem - se značnou pravděpodobností záměrný ruský útok na Polsko - z ní udělaly Evropany žitou skutečnost.
Přehled toho podstatného, co včerejší brzké ráno a den přinesly, najdete v našem analytickém textu, další detaily pak v našem průběžném informačním servisu (který vám vůbec doporučuji ke čtení).
