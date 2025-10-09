0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí10. 9. 20254 minuty

Ruské drony nad Polskem. Jsme nejblíž válce za dlouhá desetiletí, říká premiér Tusk

Víc než deset strojů v noci proletělo nad polským územím, část z nich polské síly sestřelily.

Tomáš Brolík
,
Ondřej Kundra

Na polské území se v noci na středu dostalo několik ruských dronů - „mezi deset a dvaceti“, jak informovala polská armáda. Letectvo „část z nich“ sestřelilo, zbytek nejspíše proletěl polským územím na Ukrajinu. Rusové v noci opět mohutně útočili na různé části země a jedním z cílů byla Lvovská oblast sousedící právě s Polskem.                   

Drony přiletěly z běloruského území, které Rusko pro svou agresi užívá běžně. Na polské straně se nikomu nic nestalo a sestřelené drony nezpůsobily velkou škodu. Pouze jeden z vraků poškodil střechu domu v jedné z příhraničních vsí. „První zkouška složena, vše zafungovalo, jak mělo,“ ohlásil spoluobčanům polský premiér Donald Tusk. Na ráno svolal mimořádné zasedání vlády. „Jsme nejblíž válce za dlouhá desetiletí,“ dodal. 

Pro obyvatele východního Polska to nebylo jen cvičení. Armáda jim doporučila neopouštět domovy, byť doporučení skončilo po sedmé hodině ranní. Policie a vojáci nyní hledají sestřelené zbytky dronů. Přinejmenším jeden už našli, u města Bělá Podleská.

↓ INZERCE

Lidé okolních vsí jsou důrazně varováni, aby se k podezřelým objektům nepřibližovali. Preventivně byla uzavřena i letiště. Blízký Řešov, kde je centrální překladiště západních zbraní pro Ukrajinu, a dvě varšavská letiště však už ráno opět fungovala normálně.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články