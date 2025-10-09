Ruské drony nad Polskem. Jsme nejblíž válce za dlouhá desetiletí, říká premiér Tusk
Víc než deset strojů v noci proletělo nad polským územím, část z nich polské síly sestřelily.
Na polské území se v noci na středu dostalo několik ruských dronů - „mezi deset a dvaceti“, jak informovala polská armáda. Letectvo „část z nich“ sestřelilo, zbytek nejspíše proletěl polským územím na Ukrajinu. Rusové v noci opět mohutně útočili na různé části země a jedním z cílů byla Lvovská oblast sousedící právě s Polskem.
Drony přiletěly z běloruského území, které Rusko pro svou agresi užívá běžně. Na polské straně se nikomu nic nestalo a sestřelené drony nezpůsobily velkou škodu. Pouze jeden z vraků poškodil střechu domu v jedné z příhraničních vsí. „První zkouška složena, vše zafungovalo, jak mělo,“ ohlásil spoluobčanům polský premiér Donald Tusk. Na ráno svolal mimořádné zasedání vlády. „Jsme nejblíž válce za dlouhá desetiletí,“ dodal.
Pro obyvatele východního Polska to nebylo jen cvičení. Armáda jim doporučila neopouštět domovy, byť doporučení skončilo po sedmé hodině ranní. Policie a vojáci nyní hledají sestřelené zbytky dronů. Přinejmenším jeden už našli, u města Bělá Podleská.
Lidé okolních vsí jsou důrazně varováni, aby se k podezřelým objektům nepřibližovali. Preventivně byla uzavřena i letiště. Blízký Řešov, kde je centrální překladiště západních zbraní pro Ukrajinu, a dvě varšavská letiště však už ráno opět fungovala normálně.
