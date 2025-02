DeepSeek je pro Ameriku Sputnikem pro tohle století

V několika ohledech je to ještě větší věc než Sputnik. U Sputniku šlo o soutěžení sovětského kosmického programu s tím americkým. Ale málokdo si myslel, že sovětská ekonomika je rozvinutější a technologicky vyspělejší než americká. Naproti tomu DeepSeek je soukromá čínská společnost, která předvedla světu velkou parádu za málo peněz u nejdůležitější technologie budoucnosti. Není zcela jasné, kolik vývoj modelu DeepSeek skutečně stál, do jaké míry potřeboval americké modely k tréninku a jestli nedostával pomoc od čínské vlády. Když ale vezmeme v potaz, jak obrovské úsilí americká vláda vynaložila na to, aby uchránila americkou technologickou převahu – zákazy na čipy, kontrolu vývozu –, DeepSeek skutečně dosáhl něčeho pozoruhodného. Napadají mě k tomu dvě ponaučení a dvě otázky.