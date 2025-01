Blažek chce Bradáčovou za nejvyšší žalobkyni. Část kolegů je ostře proti

O výměně se spekuluje již rok. Ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi, který by na nejvyšším postu rád viděl Bradáčovou, se ji dlouho nedařilo protlačit. To se nyní změnilo. „Igor Stříž by měl odstoupit vcelku záhy po Novém roce. Ministr Blažek již má nástupce i souhlasy. Bradáčová je jedna z mála, kdo má v Česku na tuhle pozici předpoklady a zkušenosti,“ říká Respektu zdroj z vlády.