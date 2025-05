Upíři poslouchají blues

Coogler se tak jednoznačně hlásí k jedné hudební tradici v černošské kultuře, bez níž by neexistoval poválečný rokenrol ani heavy metal. A i když v Hříšnících blues hraje nahlas a hodně, dramatem o jeho vzniku, dobové scéně či údělu černošských hudebníků na rasově segregovaném Jihu nejsou. Spíš jakákoli očekávání popírají. Ve filmu, který opakovaně tematizuje dualitu a překračování do druhých světů, režisér spojil dva žánry, jež k sobě zdánlivě nepatří – dobovou gangsterku a upírský horor. A ještě do nich začlenil muzikálová čísla, v nichž upíři tančí na irský folk. A postavy mluví lascivně o orálním sexu. Všechno se sbíhá do vykreslení třicátých let jako vábivě magické doby. Delta blues je tu tak silné, že může „přilákat nemrtvé“.