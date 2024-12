Proč se Čapek nemýlil, když věřil v člověka

Ve výborném českém filmu Člověk proti zkáze (1989) o Karlu Čapkovi probíhá na konci třicátých let 20. století dialog mezi slavným spisovatelem a jeho kolegou Vladislavem Vančurou. Čapek svírá v ruce kámen, který mu někdo hodil do okna, a vzpomíná na nedávný pokus o přepadení, jemuž jen těsně unikl. Přemítá, jestli to neznamená, že „lidi jsou hlupáci, Vančuro“, a pokračuje: „Já jsem věřil, že tenhle stát si pro sebe udělali poctiví, obyčejní lidé. Udělal jsem chybu?“ Jde o fiktivní rozhovor, ale nepochybně si podobné otázky musel klást. Celé Čapkovo novinářské psaní lze shrnout do výňatku z jednoho z jeho textů: „Věřím v humanitu, v demokracii a v člověka.“ Nedlouho před svou smrtí v prosinci 1938 však musel vidět, že humanismus nahrazuje fanatismus, demokracii totalitarismus a člověk se tomu nadšeně žene v ústrety. Takže udělal Čapek „chybu“, jak se ptá ve filmu?