Všichni společně proti mladým lidem?

Je tu zajímavý rozpor. Pokud bychom měli říct, která věková skupina se v Česku nejloajálněji hlásí k demokratickému vývoji, jsou to mladí lidé. Například podle výzkumu CVVM si až 66 procent dotázaných ve věku 15 až 19 let myslí, že dnešní poměry jsou lepší než před rokem 1989. Ve věku 20 až 29 je to 53 procent, tedy stále dost, ale lidí starších 65 let si to myslí už jen třetina. Pokud bychom se však podívali na to, jak se zdejší politika zaměřuje na mladé lidi, museli bychom dojít k závěru, že na ně zapomíná.