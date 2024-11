Český rozhlas fušuje do světa podcastů. Je to nefér a je to (pro teď) dobře

Ta původní otázka je zajímavější. Neměly by se veřejnoprávní rozhlas a televize opravdu trochu krotit ve své tvorbě? Není jejich aktivita tak velká, že v brzké době nepřímo zničí velkou část soukromých médií? Mediální krajina, kde bude dominovat ČRo a ČT a pár velkých hráčů, by byla stejně nezdravá jako veřejný prostor, kde veřejnoprávní média nejsou vůbec. To vidíme u všech našich středoevropských sousedů, kde chybějí. Jen v Polsku se 40 miliony čtenářů a diváků přečkala soukromá média vládu autoritativních a mocichtivě nabuzených politiků, kteří se je snažili omezovat. My jsme bližší Slovensku a Maďarsku, a tam je situace těžší.