Půjde Babiš s Okamurou?

Zkusme si představit budoucnost. Je po sněmovních volbách a vítězí hnutí ANO Andreje Babiše. Do dolní komory parlamentu se ještě dostala koalice Spolu a hnutí SPD. Petr Fiala je konzistentní a správně odmítá koalici s populisty z ANO. Program není kompatibilní a tak jako spolupráce s Babišem zničila sociální demokraty, pohřbila by i pravici. Hnutí ANO ale vládnout chce, takže se obrátí k SPD Tomia Okamury. Přijde vám to nemožné?