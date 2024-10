Pouť za štěstím v teplákách

Vyrážím po osmé a cestou si přehrávám posledních 12 dní. Přiletěla jsem do Florencie a hned z ní utekla do hor. Vydrápala se s naloženou koloběžkou do výšky 1200 metrů nad mořem do La Verny, významného františkánského poutního místa s neskutečnými výhledy do nádherné krajiny. Východ a západ slunce tam byly jedním z nejsilnějších momentů, co jsem kdy zažila. Dál cesta Apeninami, zastávky ve středověkých městech. Nádherné Assisi, kde jsem byla neplánovaně v den svátku sv. Františka. Spaní po poutnických ubytovnách, kde se setkává celý svět, a po úchvatných klášterech, kde bylo tak léčivé ticho. Tolik barev, tolik vůní, tolik jedinečných setkání. Františkánský pozdrav je pokoj a dobro a obojí se mi dostává v míře vrchovaté.