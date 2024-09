Kdo zničí americkou ekonomiku? 

Vezměme si jeho klíčový návrh, který neustále opakuje: razantní zvýšení cel a hromadné vyhoštění pracovníků bez platných papírů. Málokdy se najde téma, na kterém by se všichni ekonomové shodli. A tady se shodnou na tom, že by to bylo špatné pro ekonomický růst a vystřelilo by to inflaci nahoru.